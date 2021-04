Tre infortuni in 37 minuti: è il record della sfiga

Il Tempo (F. Biafora) – La tribuna dell’Old Trafford si è trasformata in una clinica mobile nel primo tempo della sfida d’andata tra Manchester United e Roma. Per la squadra di Fonseca è stata una vera e propria ecatombe nella prima frazione di gara, con Veretout, Pau Lopez e Spinazzola costretti a lasciare il campo per degli infortuni.

Il primo ad aver dato forfait è stato il centrocampista francese, che ha sentito tirare il flessore della gamba destra dopo appena tre giri di orologio: Veretout dopo l’intervento dello staff medico ha provato a rientrare sul terreno di gioco tentando un improbabile recupero, ma si è dovuto arrendere dopo un paio di azioni ed ha lasciato spazio a Villar.

La sfortuna della Roma non è però assolutamente finita qui. Ad avere la peggio dopo 25 minuti è Pau Lopez, bravo a sbarrare la strada su un insidioso tiro a giro di Pogba. Il portiere spagnolo dopo aver compiuto la parata ha però avvertito una fitta alla spalla e si è accasciato a terra con un urlo di dolore.

L’assurdo primo tempo della Roma si è concluso con Spinazzola che è finito ko al 37′ per un problema al flessore della coscia sinistra: cambio con Bruno Peres e anche lui come Veretout è stato fasciato in tribuna.

Una serie di sfortunati eventi difficile da ricordare nella storia del calcio (mai successo in Europa League), ma almeno al ritorno Fonseca ritroverà lo squalificato Mancini e probabilmente sarà Cristante a salire a centrocampo per tentare una rimonta quasi impossibile.