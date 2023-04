Secondo quanto riferito da Radiocor si avvicina un accordo tra Sky e Rai per trasmettere le due semifinali dell’Europa League. La Roma affronterà il Bayern Leverkusen, e la Juventus giocherà contro il Siviglia. Era già previsto che una delle due fosse trasmessa su Tv8, l’emittente in chiaro di Sky: in caso di accordo l’altra andrebbe in onda sulla Rai. Sempre secondo quanto riporta il notiziaro Radiocor, la trattativa è in dirittura di arrivo per una cifra attorno ai 3 milioni di euro.