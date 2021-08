Mourinho: “Siamo pronti, Trabzonspor più esperto di noi”

La Roma è pronta per debuttare in Conference League. Alle 19:30 i giallorossi sfideranno il Trabzonspor nella gara d’andata valevole per il playoff della nuova competizione europea. Per presentare la sfida, José Mourinho ha rilasciato delle dichiarazioni a RomaTv+. Queste le parole del tecnico giallorosso.

Sulla gara di quest’oggi.

Abbiamo lavorato oggi (ieri, ndr) e basta, perché il lavoro principale si fa nel campo. Ho detto che è una partita con due temi di 90′. Voglio però giocare questa partita come una partita secca. Voglio venire qui e giocare come sappiamo fare e vincere. Se non vinciamo è perché l’avversario è più bravo di noi o è stato è più bravo di noi, però dal punto di vista di approccio mentale e tattico della squadra sarà sempre lo stesso: andiamo per vincere.

Il Trabzonspor non ha perso in campionato e in Conference. È una squadra che può nascondere delle insidie. Quali?

È una squadra più esperta di noi. Ovviamente giocare in casa per loro ha un significato diverso. Avere lo stadio praticamente pieno gioca a loro favore. Anche per noi il precampionato è stato positivo. Abbiamo giocato contro squadre di livello superiore, di Champions come Porto e Siviglia esattamente perché volevo giocare contro squadre di questo potenziale. Ci mancherà un pochino di intensità di competizione magari. Però siamo organizzati e sappiamo come vogliamo giocare. Abbiamo un piano di gioco e i ragazzi sono preparati. Dopo è una questione di calcio puro e non si sa se può succede. Sono tranquillo e preparato.

Sceglie la formazione prima o si prende del tempo?

No, prima. Scelgo già 3-4 giorni prima. Abbiamo lavorato su questo. Quando lavoriamo c’è un terzino destro che sa che va a giocare. C’è un altro terzino destro che sa esattamente quello che deve fare se tocca a lui giocare. Tutto questo per tutte le posizioni. Siamo qui con 22 ragazzi e tutti loro sono preparati.

Non c’è più il gol in trasferta.

Difficile capire per me. E’ ovvio che ci saranno più supplementari. Fa un po’ più di giustizia, ma non lo so dal punto di vista dello spettacolo. Con questo tipo di approccio che vogliamo non mi interessa se giochiamo in casa o fuori. Cerchiamo di vincere.