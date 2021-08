Una grandissima e bellissima novità per la partita di questa sera. Trabzonspor-Roma, infatti, come comunicato dal profilo Twitter della società capitolina, sarà trasmessa in diretta per l’Italia anche sui canali social romanisti: quindi Twitter, Facebook e YouTube.

