Trabzonspor, Avci: “Giocheremo pazientemente per vincere. Felici di ospitare un club importante”

Vigilia di partita per la Roma, che domani tornerà in campo per la prima partita ufficiale della stagione. Gli uomini di Mourinho affronteranno il Trabzonspor degli ex Bruno Peres e Gervinho. Il tecnico del club turco, Abdullah Avci, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Sulla partita.

Saremo felici di ospitare un club molto importante. Loro hanno avuto un’ottima stagione in Europa lo scorso anno, hanno eliminato lo Shakhtar e l’Ajax. Hanno uno staff molto grande, hanno giocatori nazionali. Prepariamo ogni partita in base all’avversario. Saremo felici di ospitare una squadra fantastica e il loro allenatore. Abbiamo piani di gioco, siamo organizzati. Sappiamo di rappresentare il Trabzonspor, chiedo sempre pazienza ai tifosi, ogni partita che giochiamo ci dà dei feedback. Siamo una squadra che si sta sviluppando in termini di gioco, siamo sulla strada giusta. I nostri tifosi sono molto importanti per noi, averli con noi ci influenza positivamente. Mi auguro che sia una buona giornata e un buon inizio.

Come giocherete?

A seconda dell’avversario, possiamo preparare piani sia difensivi che offensivi. Ci sono partite molto ravvicinate. Abbiamo giocato 10 partite in Europa League, loro hanno giocato 50 partite. Hanno molta esperienza, ma abbiamo anche piani. In difesa siamo stati meglio lo scorso anno, quest’anno l’attacco è ricco. Stiamo lavorando, miglioreremo ripetendo le cose nel modo migliore. Il Trabzonspor giocherà pazientemente per vincere. Quando crei una squadra in cui l’energia è concentrata sulla competizione e sull’integrità, puoi raggiungere gli obiettivi molto più facilmente. Continuamo a costruire uno staff competitivo. Ringraziamo il presidente e i dirigenti per il loro supporto. Volevamo fare acquisti velocemente. Ci sono difetti, vorrei supporto e pazienza per tutti!

Cornelius giocherà dall’inizio?

Manca un allenamento, c’è una parte tecnica e una tattica. Abbiamo dei dati su salute e analisi, li abbiamo presi dalla Danimarca. Sarà più chiaro domani con l’ultimo allenamento.