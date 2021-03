Tra un mese il voto per la revoca della pubblica utilità di Tor di Valle

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – I contatti tra la Roma e il Comune proseguono. I dirigenti del club, su mandato di Friedkin, scriveranno venerdì ribadendo di voler seguire le indicazioni che arriveranno dal Comune per individuare l’area dove poter costruire lo stadio in tempi brevi, i texani sperano di farlo in poco più di quattro anni.

Eurnova proverà a chiedere una proroga al Comune, altro tempo per rispondere alla lettera ricevuta ai primi del mese. Ma dal Campidoglio non arriverà nessun rinvio sui tempi. Entro la fine di aprile, tra il 22 e il 26, in Campidoglio si voterà la revoca alla pubblica utilità dello stadio di Tor di Valle. A quel punto il discorso portato avanti per quasi nuove anni sarà ufficialmente chiuso.