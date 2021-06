Tra Uefa e Corte Ue la partita Superlega va ai supplementari

La Repubblica (E. Currò e M. Pinci) – La Superlega è ancora un torneo virtuale, ma sotto la sua bandiera si sta già giocando la prima partita: non sul campo ma in tribunale. O forse in più di uno. La prima sentenza dell’Uefa sta per arrivare, forse già la prossima settimana e si profila durissima: l’esclusione dalle coppe europee, per un anno o addirittura due, di Juventus, Real e Barcellona. Che però non si arrendono e da ieri brandiscono il procedimento ufficiale iscritto presso la Corte di Giustizia europea contro Uefa e Fifa per valutarne l’eventuale violazione sulla libera concorrenza.

L’esclusione dalle Coppe equivarrebbe per Juve, Real e Barça alla devastazione di bilanci già aggravati dalla pandemia. Il loro appiglio giuridico resta più che mai la richiesta del tribunale di Madrid ai giudici dell’Unione di pronunciarsi sul possibile abuso di posizione dominante dell’Uefa, e in subordine della Fifa: la tesi è che funzionino come un cartello che limita la libera concorrenza.