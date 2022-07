Tra Opa e ritiro, è ora di accelerare

Il Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma si prepara all’intensa settimana tra campo e Borsa. Martedì la squadra di Mourinho partirà per il ritiro in Algarve, il giorno seguente disputerà la sua prima amichevole in Portogallo contro il Sunderland, poi venerdì affronterà il Portimonense sapendo già come sarà andato il delisting. La Roma lo scorso venerdì ha annunciato di aver prorogato la scadenza del termine dell’Opa al prossimo 15 luglio, cercando quindi di raccogliere nei prossimi giorni l’ultimo 1,3% che permetterà alla società di uscire definitivamente dalla Borsa.

Fin qui sono state consegnate oltre il 37% delle azioni ancora flottanti, con un investimento di circa 10 milioni di euro. La Romulus and Remus Investment ha raggiunto il 93,8% di azioni: per raggiungere il 95% che consentirà il delisting dovranno arrivare entro venerdì 15 luglio adesioni per 8.177.898 azioni, pari all’1,30% del capitale del club, con un valore di 3.5 milioni di euro. La fumata bianca è vicina e potrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana, ma il piano B dei Friedkin prevede in ogni caso l’uscita dalla Borsa tramite la fusione tra la loro società e la Neep per raggiungere il 95% del capitale sociale.