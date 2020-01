Tra Friedkin e Kalinic

Aspettando Friedkin, la Roma va comunque avanti. Ne sono dimostrazione i rinnovi di Kolarov e Cristante, e la trattativa che il club sta portando avanti per il riscatto di Chris Smalling. Petrachi vorrebbe sfoltire la rosa di qualche elemento, i nomi sono i soliti: Kalinic, Juan Jesus, Perotti e Pastore. L’alto costo degli ingaggi però frena il via-vai. Il croato ha rifiutato Bordeaux, Newcastle e Verona, la Roma vorrebbe sostituirlo con un attaccante giovane e da rilanciare. I costi dell’operazione per arrivare a Mertens, quello che tecnicamente cerca la società, nonostante l’età, sono improponibili, non tanto per il costo del cartellino quanto per le richieste del belga. Tra i giovani, da segnalare il nome di Scamacca, ora all’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo. Lo scrive Tuttosport.