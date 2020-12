Toys day al San Raffaele. Perez e Mayoral consegnano panettoni e giocattoli ai bambini

Il Tempo (G.Ottaviani) – Regali, panettoni, foto e autografi per il Toys Day all’Irccs San Raffaele Roma. Babbo Natale quest’anno ha parlato spagnolo con l’arrivo della mascotte Romolo che si è presentata dai bambini del reparto pediatrico accompagnato dai calciatori Carles Pérez e Borja Mayoral, i due attaccanti iberici giallorossi accolti da alcuni piccoli pazienti e dalla direzione nella hall della struttura in via della Pisana. Niente giro in corsia però in questo che sarà un Natale un po’ diverso per tutti, e in cui, proprio per questo, i gesti che regalano anche un solo sorriso diventano ancora più importanti e di valore. Ed è stato diverso ma prezioso, in questo particolare periodo, il tradizionale “Toys day” organizzato per i bambini ospiti dell’IRCCS San Raffaele da Roma Cares, la Onlus A.S. Roma, in collaborazione con Kintsugi Events.

Non è stato possibile effettuare il tradizionale giro in corsia dei giocatori della Roma con la consegna di regali, foto, autografi nelle stanze dei piccoli pazienti, ma non è venuto meno il prezioso pensiero e la consegna dei giocattoli che hanno comunque regalato ai degenti un momento di gioia. Quest’anno, nel pieno rispetto delle regole dettate dall’emergenza Covid-19, il sacco dei doni è stato recapitato dagli attaccanti giallorossi Carles Pérez e Borja Mayoral, con la mascotte Romolo ai rappresentanti dell’IRCCS romano. I calciatori e Romolo sono stati accolti nella hall del reparto di riabilitazione pediatrica e delle disabilità dello sviluppo dell’IRCCS da alcuni piccoli pazienti.