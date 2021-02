Tour de force giallorosso: tre partite in sette giorni. Si inizia col Benevento

La Repubblica (F.Ferrazza) – Il Benevento (stasera) e poi il Milan (domenica prossima), con in mezzo il ritorno della gara con il Braga (vinta 2-0 all’andata). La Roma prova a reggere l’urto dell’intenso periodo di partite, nonostante i tanti problemi in difesa. Ibanez è alle prese con una lesione al flessore destro, che lo terrà fuori una decina di giorni, e Cristante non è ancora pronto (Smalling e Kumbulla sono già out).

Fonseca ha convocato Fazio e Juan Jesus, e potrebbe reinventare come centrale Spinazzola. “Voglio la mentalità e lo spirito di sacrificio che ho visto contro il Braga – l’auspicio del tecnico giallorosso – dobbiamo mantenere questo atteggiamento, è importante”. Prepara il tour de force, il portoghese.