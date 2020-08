Totti: “Zaniolo Pallone d’Oro? Deve fare tanta strada”

Il Messaggero – Blitz di Totti a Castelvolturno, quartier generale del Napoli. Accompagnato dall’ex compagno di squadra Vincent Candela, l’ex capitano della Roma si è recato in visita alla squadra di Gattuso che sta preparando il ritorno degli ottavi di Champions League col Barcellona (si ripartirà dall’1-1 del San Paolo). “Speriamo che il Napoli passi, tutta Italia tifa per loro“, ha detto Totti ai microfoni di Sky. Poi l’ex capitano giallorosso ha parlato di Nicolò Zaniolo. “Capello ha detto che può vincere il Pallone d’Oro? La strada per riuscirci è lunga, ora deve pensare a dare continuità alle sue prestazioni“.