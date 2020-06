Al via le riprese della serie tv su Francesco Totti

Metro – Le riprese della serie tv su Totti, interpretato da Pietro Castellitto, si erano interrotte a febbraio per il Coronavirus. Ora sono pronte a ricominciare, con il via a fine luglio. Madre Fiorella sarà interpretata invece da Monica Guerritore. La serie tv prenderà spunto larga parte dall’autobiografia “Un Capitano”, scritta dall’ex numero dieci in collaborazione con Paolo Condò.

Ci saranno sei puntate da cinquanta minuti e la stessa bandiera giallorossa farà delle apparizioni, salvo ripensamenti, e la voce fuoricampo a collegare i tre periodi principali della sua vita: quello da bambino, quello da adolescente e infine quello da adulto. In preparazione anche un altro docufilm chiamato “L’ultima notte”, di Alex Infascelli.