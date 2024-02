Francesco Totti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport. L’ex capitano giallorosso ha parlato di De Rossi, non escludendo un ritorno del duo dalle parti di Trigoria. Queste le sue dichiarazioni:

Grande gioia all’Olimpico, con il passaggio del turno della Roma del tuo amico De Rossi.

“Una gioia immensa. Anche se il cammino è ancora lungo, questa è la strada giusta da percorrere”.

Il Brighton di De Zerbi sarà il prossimo avversario: è andata bene o male?

“Ogni squadra fa storia a sé. Puoi prendere la più forte o la più scarsa, ma poi l’ultima parola spetta al campo. Hanno un grande allenatore, sono ben messi in campo. Sarà una partita aperta, da 50%-50%”.

L’avventura di De Rossi sulla panchina della Roma?

“Sono contento per Daniele, per la Roma, per tutti, perché è quello che questa città merita. Fare l’allenatore a Roma non è facile, poi subentrare a Mourinho è molto complicato, però Daniele con la voglia, l’energia e la romanità sta costruendo un grande futuro”.

Un binomio Totti-De Rossi prossimamente?

“C’è stato per 20 anni. In futuro può succedere di tutto, vediamo”.

LINK AL VIDEO