La data di oggi non è una qualunque. Almeno per i tifosi della Roma. Quattro anni fa – nella vittoria (3-2) contro il Genoa – Francesco Totti dava l’addio al calcio giocato dopo 25 anni di amore viscerale.

L’ex capitano della Roma ha voluto ricordare la data con un post su Instagram. “Oggi per me un giorno che non dimenticherò mai, come non dimenticherò mai i 25 anni passati insieme. 28-05-2017“.