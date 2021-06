Totti, Nesta e le Frecce Tricolori per il via all’Europeo

gazzetta.it – Venerdì sera prenderà il via l’Europeo di calcio, che vedrà per la gara inaugurale scendere in campo l’Italia del ct Mancini contro la Turchia. La partita andrà in scena tra le mura dello stadio Olimpico di Roma e, stando a quanto riportato dal portale del quotidiano nazionale, per la cerimonia di apertura è prevista la presenza di due grandi bandiere di Roma e Lazio: Francesco Totti e Alessandro Nesta. La cerimonia prevede il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l’impianto e un’esibizione di Andrea Bocelli poco prima del fischio di inizio.