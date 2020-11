Totti nella lista per il Player of the Century 2001-2020 ai Globe Soccer Awards

Tra i nominati per il Player of the Century 2001-2020 dei prossimi Globe Soccer Awards figura anche il nome di Francesco Totti. Secondo quanto riportato da Globe Soccer sul proprio canale Twitter, l’ex capitano giallorosso è stato inserito nella lista di campionissimi per l’importante riconoscimento che verrà assegnato il 27 dicembre 2020 a Dubai. Questa la lista completa dei selezionati:

Playter of the Century 2001-2020

Andrea Pirlo (ITA)

Andrés Iniesta (ESP)

Andrij Ševčenko (UKR)

Arjen Robben (NED)

Cristiano Ronaldo (POR)

David Beckham (ENG)

Fabio Cannavaro (ITA)

Francesco Totti (ITA)

Frank Lampard (ENG)

Gianluigi Buffon (ITA)

Iker Casillas (ESP)

Kakà (BRA)

