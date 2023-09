La Repubblica (M. Juric) – Un compleanno in famiglia. Vecchia e nuova. Per la prima volta alla luce del sole, senza ansie da paparazzi e pettegolezzi con strascichi legali. Francesco Totti ha festeggiato i suoi 47 anni insieme a Noemi Bocchi, il primogenito Cristian, i due figli di lei e alcuni amici stretti della coppia. Una festa ristretta, tra le persone più vicine, organizzata dalla compagna dell’ex capitano giallorosso di ritorno da una tournée promozionale in Asia.

Un modo per stare tutti insieme, lasciando un attimo da parte i tanti pensieri, tra un divorzio con Ilary Blasi ancora in corso e i sogni di un ritorno alla Roma da dirigente. Una festa per due quella di ieri sera perché da bravo papà orgoglioso Francesco, oltre al suo compleanno, ha voluto celebrare il primo gol da “quasi” professionista del figlio, andato in rete per la prima volta con la maglia del Frosinone Primavera. Un regalo che Cristian ha voluto fare al papà, proprio il 27 settembre.

Tantissimi sono stati anche gli auguri di tifosi ed ex compagni. A partire dagli affetti dell’ex capitano. Ripostati da Totti nel primo pomeriggio, chissà se in ordine di importanza. A partire dal primogenito Cristian che su Instagram scrive “Auguri papo ti amo da morire. Per sempre io e te”, con l’immagine di loro due commossi sul prato dell’Olimpico il giorno dell’addio dell’ex capitano.

Anche la figlia di Totti, Chanel, ha fatto gli auguri al papà, ricordando quel giorno di maggio del 2017 con un messaggio molto criptico: “Auguri, solo noi sappiamo”. Più semplice e chiaro invece l’augurio di Noemi Bocchi che definisce “vita” il compagno. Silenzio radio da parte invece di Ilary Blasi, ancora in piena battaglia legale nella causa di divorzio. Oltre alla famiglia c’è tutto il mondo del calcio che ha voluto rendere omaggio a Totti. Da Candela ad Osvaldo, Fabio Galante a Seba Frey, passando per Marco Materazzi, Alessandro Del Piero e Stefano Sorrentino. Molto intimo l’augurio di Rosella Sensi: “Non esiste una Roma senza Francesco Totti, non esisterà mai. Tanti auguri Fratellone, ti voglio bene”.