Il Tempo (M. Cirulli) – Pellegrini di nuovo titolare, straordinari per la difesa. Dopo il pareggio a Torino la Roma torna a giocare nell’unico turno infrasettimanale di questa stagione in Serie A. Alle 20.45 i giallorossi scenderanno infatti in campo al Marassi di Genova per affrontare la squadra di Gilardino. Dopo il 3-4-2-1 proposto contro i granata Mourinho è pronto a ritornare al 3-5-2 chiedendo gli straordinari al reparto più arretrato: a difendere Rui Patricio ci saranno infatti nuovamente Mancini, Llorente e N’Dicka. Sulla fascia sinistra ci sarà per la seconda gara consecutiva Spinazzola, con Zalewski che si siederà così ancora in panchina, mentre a destra ci sarà normale staffetta tra Karsdorp e Kristensen: dopo i 90 minuti del danese con il Torino la maglia da titolare toccherà così all’ex Feyenoord. A centrocampo confermati Paredes e Cristante, entrambi imprescindibili negli schemi di Mourinho. Insieme a loro ci sarà il ritorno dal primo minuto di Lorenzo Pellegrini dopo lo stop per infortunio muscolare rimediato con l’Italia durante la sosta per le nazionali. In attacco spazio alla qualità della coppia Lukaku – che nelle ultime tre partite ha realizzato tre gol – e Dybala – che oggi disputerà la sua trecentesima partita in Serie A. Gilardino riparte da Malinovski. Il tecnico rossoblu ha recuperato l’ucraino che andrà a occupare la trequarti insieme a Gudmundsson. Di ritorno dall’infortunio anche Messias, che andrà a sedersi in panchina. L’attacco sarà invece affidato a Retegui.