Totti mette a segno un altro colpo da procuratore: è Mateo Retegui dell’Estudiantes

Francesco Totti mette a segno un altro colpo da agente. Dopo la firma con Simone Bonavita dell’Inter, è il turno di Mateo Retegui. Secondo quanto riporta Olè, il calciatore argentino, classe 1999, è entrato a far parte della scuderia dell’ex numero 10 della Roma. In prestito all’Estudiantes ma di proprietà del Boca Juniors, l’attaccante ha realizzato 4 reti in 19 presenze in stagione. “E’ un onore che Francesco ci abbia contattato e sia diventato l’agente” ha dichiarato il padre Chapa Retegui al quotidiano.