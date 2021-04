Totti: “L’addio alla Roma? Dovevo voltare pagina e non sapevo cosa mi aspettasse”

Francesco Totti ha rilasciato delle dichiarazioni ospite della trasmissione televisiva Felicissima Sera, condotta da Pio e Amedeo. Tra gli argomenti trattati anche il suo recente passato al club giallorosso. Ecco le sue parole:

“Il calcio a Balotelli? Mica l’ho preso…. A parte gli scherzi, nel calcio non si devono vedere queste cose. Se tornassi indietro non lo rifarei“.

Esiste l’omosessualità nel calcio?

Per me sì, come in tutti gli sport.

L’addio alla Roma?

Ho realizzato che il giorno dopo non mi sarei più messo gli scarpini. Dovevo voltare pagina e non sapevo cosa mi aspettasse

Aneddoti sul mondiale?

Il giorno prima della finale nessuno ha dormito, abbiamo giocato a carte. C’era anche Gattuso.

Cosa daresti per giocare un’altra stagione?

Darei qualche anno della mia età, per poi riprendermelo una volta finita la stagione.