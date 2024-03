Francesco Totti è all’evento di Betsson.sport, di cui è ambassador presso Officine Farneto. Per l’occasione l’eterno capitano giallorosso è tornato a parlare della sua Roma. Queste le sue parole:

“Quando mi ha chiamato Betsson non ci ho pensato due volte, il progetto è importante e ci accomuna la passione per lo sport. Quando ho girato lo spot era il 5 dicembre sotto la pioggia, faceva un freddo disumano. Stavo quasi per lasciare (ride, ndr)”.

La passione può determinare le tue scelte.

“Per me la passione è stata solo una: il calcio. Ma è una parola globale, io ho avuto la fortuna e la voglia di vestire una sola maglia. Una scelta che non rinnego per niente. Anzi”.