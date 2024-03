Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club al termine della vittoria casalinga con il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Era troppo importante vincere e portarla a casa. Era l’ultima partita di questo ciclo prima della Nazionale, è stata una partita tosta ma la cosa importante sono i tre punti.”

Come sono stati questi due mesi con De Rossi allenatore?

“Intensi, abbiamo lavorato tanto e forte. Sapevamo che dovevamo fare uno scatto e che non eravamo quelli di prima, stavamo dando troppo poco. Insieme al mister siamo stati tutti bravissimi a far scattare quella scintilla che ci ha permesso di tornare in corsa per il nostro obiettivo.”

La classifica inizia a delinearsi “Ci siamo rimessi in carreggiata, adesso abbiamo le nostre possibilità di raggiungere il quarto posto e di tornare in Champions che è il nostro obiettivo, sta a noi da qui a fine stagione l’andare a prendercela.”