Francesco Totti è all’evento di Betsson.sport, di cui è ambassador presso Officine Farneto. A margine dell’evento il Pupone ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset. Queste le sue parole:

Su De Rossi.

“Non mi aspettavo che facesse così bene da subito ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore e io, come tutti i tifosi giallorossi, spero continui su questi livelli. La Roma è una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore. Conoscere bene la città, i tifosi e la società e quindi sta riunendo tutto questo per far sì che i giocatori rendano con la massima tranquillità”.