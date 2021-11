Corriere dello Sport.it – “Totti torna a giocare?”, si sono chiesti in tanti dopo aver visto una storia Instagram dell’ex capitano mentre alludeva a un progetto biennale in Cina. In realtà si parla di altro. In particolar modo di sponsor. La bandiera della Roma, riconosciuta in tutto il mondo, farà alcune apparizioni da testimonial per vari progetti cinesi. Probabilmente sarà anche l’occasione giusta per alcune partite tra vecchie glorie, ma nulla di più.