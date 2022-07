Totti e le voci: “Ronaldo? Ben venga”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Dybala poteva essere una possibilità, Cristiano Ronaldo invece resterà soltanto un sogno. Francesco Totti è realista, sa che la Roma in questo momento non può permettersi la suggestione CR7, ma resta con il rimpianto di non poter vedere la Joya con la maglia giallorossa numero 21. Quella che adesso si è preso Matic.

Dall’Illumia Padel Club di Bologna, Totti è tornato nuovamente a parlare del mercato della Roma, a partire dalla voce più volte smentita legata a Ronaldo: “Non ho mai creduto a questa possibilità. Conosco la realtà attuale. Se fosse vero, ben venga, tutti i romanisti sarebbero entusiasti”.

Una “realtà attuale” che fa rima con scelte societarie su monte ingaggi e commissioni, una trattativa con Dybala quindi mai realmente decollata: “Sarebbe stato possibile, molto possibile – ha ammesso Totti a Sky Sport -. Sono successe altre cose e l’idea è svanita. Lui andrà altrove, speravo potesse venire alla Roma. C’è stata una chiacchierata ma non so cosa si siano detti”.

Al di là dei top player fuori portata, Totti si augura e si aspetta un colpo da parte della Roma per rinforzare l’organico e consegnare a Mourinho una squadra da Champions: “C’è ancora tempo per farmi un’idea sulla rosa della nuova stagione. Il campionato comincia a metà agosto, manca più di un mese, ma spero possano fare una grande squadra per centrare obiettivi importanti. L’Inter ha preso Lukaku, la Juventus invece Pogba, colpi intriganti ma sempre delle squadri più forti. Adesso speriamo che i club di medio-alto livello possano realizzare qualche acquisto importante”.

Intanto un rinforzo per Mourinho potrebbe essere Davide Frattesi. E nella trattativa tra Roma e Sassuolo è finito anche Cristian Volpato, gioiello giallorosso della scuderia Totti ma assistito da Giovanni De Montis: “È un’operazione possibile, stanno parlando i dirigenti, valutando un po’ di situazioni – ha ammesso l’ex capitano giallorosso -. Volpato potrebbe rientrare in questa trattativa. Cristian ha caratteristiche che vengono valorizzate dal 4-3-3. È estroso, ma timido e riservato. Ha sempre dimostrato il suo valore quando è stato chiamato in causa”. Messaggio chiaro: Volpato sarebbe perfetto negli schemi di Dionisi.