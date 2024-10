Il Messaggero (D. Aloisi) – Rivedendo insieme i campioni del mondo del 2006, forse, la canzone migliore sarebbe stata ‘Nostalgia canaglia’. Ma Totti e De Rossi (con Pirlo) hanno omaggiato Antonello Venditti cantando ‘Ci vorrebbe un amico’. La coppia simbolo del romanismo ha partecipato a Viareggio, dove abita l’ex ct Marcello Lippi, alla reunion della Nazionale che vinse il Mondiale in Germania.

Totti è tornato a parlare dell’esonero di De Rossi da parte dei Friedkin: “Nessuno lo conosce meglio di me. È dispiaciuto per l’esonero e per i modi. Ma dalle cose negative può ripartire”. Parole che si aggiungono a quelle di qualche giorno fa: “È un ragazzo d’oro e una persona straordinaria. Ama la Roma come me”.