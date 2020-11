Totti dribbla il Covid: “Ma ho avuto paura”

La Repubblica (M. Pinci) – Se un incontro con i Friedkin non c’è ancora stato, la colpa è anche del virus. Che lo ha preso, atterrito, spaventato, fino a togliergli il fiato. Francesco Totti adesso è negativo, giusto da una manciata di giorni. Ma come tanti altri malati di Covid-19 è stato male, con una saturazione bassissima e una polmonite bilaterale a fargli paura. Pochi giorni prima di scoprire di aver contratto il virus, Totti aveva detto addio al papà Enzo. Questo il racconto sui social: “Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il COVID e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Il COVID si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”. Ora Francesco aspetta una telefonata dei Friedkin, che di conoscerlo hanno voglia e che vorrebbero proporgli un ruolo da icona nella sua Roma: lui vuole essere operativo, e frena: “Tempo al tempo”.