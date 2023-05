Il Tempo (M.Cirulli) – Nella giornata di ieri, a 48 ore dalla gara più attesa della stagione per i tifosi romanisti, la Uefa ha intervistato Totti. Lo storico capitano giallorosso ha voluto sottolineare la crescita dei giallorossi nelle coppe europee: “Raggiungere due finali consecutive è una sensazione indescrivibile, è la prima volta che succede in tanti anni”. Il merito è anche dell’esperienza che ha portato Mourinho: “Grazie a lui abbiamo questa fantastica opportunità, è un allenatore che conosce questo tipo di partite. Con lui è più facile vincere, è abituato a farlo, ha trasmesso la sua mentalità alla squadra. L’ho affrontato da calciatore, mi sarebbe piaciuto averlo come tecnico”.