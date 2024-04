Tifosi in delirio per Totti a Sydney, un bambino urla: “Francesco ti amo” – VIDEO

Pagine Romaniste (Da Sydney R. Gentili) – Delirio. Così è stato accolto Francesco Totti a Sydney. Persone di ogni fascia d’età, dai bambini di tre anni fino ad anziani italiani e romanisti da anni residenti in Australia, hanno omaggiato la leggenda giallorossa con cori ed applausi. Preso d’assalto per l’ovvia richiesta di numerose foto ricordo, il 10 romanista non si è sottratto ad accontentare il sogno di una vita dei numerosissimi tifosi presenti.

Presente al Club Marconi di Sydney per la prima tappa del Totti Australia Tour, la leggenda romanista è stata accolta da applausi, cori e grida: “Francesco ti amo”, la dichiarazione di un bambino italo-australiano presente all’evento.