Totti a Trigoria, ma soltanto per Cristian

Il Messaggero (S. Carina) – Storie d’incroci. Proprio mentre in via dei Due Macelli avveniva il countdown per la firma di Friedkin, Totti arrivava a Trigoria. È bastato vederlo sostare vicino al cancello del centro sportivo Fulvio Bernardini, per volare con la fantasia. C’è stata dunque un po’ di delusione quando ha aperto la portiera dell’automobile e atteso l’arrivo del figlio Cristian. Il sorriso del campione però era quello di sempre. Anche la disponibilità verso quei pochi tifosi che lo hanno circondato per foto e video. Scatti, un paio di battute, prima di salutare e tornare a Sabaudia per godersi un altro po’ di relax.