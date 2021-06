Totti sul percorso degli azzurri: “Serve continuità, siamo tutti con loro” – VIDEO

Francesco Totti ha rilasciato delle dichiarazioni alla CNN. Tra gli argomenti trattati il percorso degli azzurri ad Euro 2020. Ecco le sue parole:

Sul cammino degli azzurri.

L’importante non sono i giocatori, ma il gruppo. È il gruppo che ti dà la forza in più e la convinzione per arrivare fino alla fine.

Cosa serve per arrivare alla finale di Wembley?

Serve continuità, quello che stanno dimostrando adesso. Stanno disputando un grandissimo Europeo e noi siamo tutti con loro sperando che possano continuare su questo livello.