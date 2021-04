Tottenham, esonerato Mourinho. Dall’Inghilterra: il tecnico contro la Super League, si è rifiutato di svolgere l’allenamento

L’avventura di Mourinho al Tottenham termina dopo appena 17 mesi alla guida del club inglese. L’ultimo 2-2 in casa dell’Everton allenato da Carlo Ancelotti ha costretto il Tottenham al 7° posto, a -5 dalla quarta posizione occupata dal West Ham. Ma la causa non sarebbe attribuibile solamente ai risultati: secondo quanto riportato dal corrispondente sportivo Trevor Azul, il tecnico portoghese infatti avrebbe preso male la decisione del club di entrare nella Super League e si sarebbe rifiutato di svolgere l’allenamento mattutino.

Il club londinese infatti farà parte della neonata competizione insieme ad altri 11 club, tra cui Juve, Milan ed Inter. Il sostituto, almeno fino al termine della stagione, sarà Ryan Mason.

Breaking: Tottenham Hotspur have fired Jose Mourinho after an explosive morning where he refused to take players onto training ground over the club’s proposed Super League admission. More to follow. TA.

— Trevor Azul (@thechicoazul) April 19, 2021