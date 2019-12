Tornano Kluivert, Pastore e Cristante

Dieci giorni di vacanza per le feste natalizie prima di tornare in campo. Quando la Roma ritroverà i campi di Trigoria tornerà a disposizione Javier Pastore, che per la ripresa dovrebbe aver ampiamente smaltito il problema all’anca che lo tiene ai box da metà novembre. Un altro che Fonseca non vede l’ora di riavere con sé è Kluivert, che è stato in questa stagione un punto fermo per il lusitano. Buone notizie anche sul fronte Cristante, che ha iniziato ad aumentare i carichi di lavoro da un paio di settimane e potrebbe essere in grado di unirsi al gruppo. Le sue condizioni andranno valutate dopo la sosta. Lo scrive Il Tempo.