Torna Spinazzola: “È andato tutto bene, ora nuovo capitolo”. E la Roma sorride

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Una volta, quando i cellulari non facevano anche da agenda per gli appuntamenti, si cerchiavano alcune date sui calendari. Ecco, in questo mondo ormai divenuto demodé, siamo convinti che Leonardo Spinazzola avrebbe evidenziato una data e poi incrociato le dita. Il primo maggio, quando all’Olimpico scenderà in campo il Bologna per opporsi a una Roma (si spera) lanciata verso una gran finale di stagione.

Insomma, nell’Italia che celebrerà la Festa del Lavoro ci sarà un grande atleta che, in questi ultimi nove mesi, di lavoro ne ha fatto davvero tanto per tornare a disposizione di José Mourinho.

La visita in Finlandia, officiata dal professor Lasse Lempainen, è andata bene, con i test che hanno dato i risultati pianificati. Ma una cosa è certa: il professore, il club giallorosso e lo stesso Leonardo non hanno alcuna intenzione di fare fughe in avanti.

Non è un caso forse che, al suo arrivo a Fiumicino nella serata di ieri, il volto di Leonardo sia apparso sereno, ma anche consapevole. “È andato tutto bene – ha spiegato ai cronisti –. Sono molto contento“. E a chi lo incalzava sulla data del suo possibile rientro a stagione, diceva sincero: “Vediamo, andiamo passo dopo passo. Adesso non so ancora quando tornerò ad allenarmi con i compagni, andiamo con calma“.

Spinazzola era volato a Turku, in Finlandia – accompagnato dal dottor Costa, medico sociale giallorosso – per una “due giorni” di prove terminate solo ieri, quando il terzino giallorosso, appunto, è rientrato nella Capitale (con un volo da Helsinki) pieno di sensazioni positive. Oggi a Trigoria lo staff medico e il “team performance” di Mourinho vareranno un nuovo programma finalizzato al suo rientro.

Al momento, Leonardo in gruppo fa il riscaldamento e poco più. Spiegavano a Trigoria come il recupero da un infortunio del genere presenti fisiologicamente contrattempi muscolari o infiammazioni da gestire. Niente di grave, ma neppure niente da prendere sottogamba, anche se l’ipotesi di una seconda operazione – ventilata in questi mesi – è stata sempre seccamente smentita dalla Roma.