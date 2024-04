Il Tempo (M. Cirulli) – Pochi cambi rispetto alle partite di campionato per Daniele De Rossi e Stefano Pioli. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria in Serie A, i padroni di casa hanno superato con scioltezza l’esame Lecce grazie alle marcature di Pulisic, Giroud e Leao, chiudendo la pratica dopo meno di un’ora e permettendosi un ampio turnover nella restante mezz’ora. Più complicato invece l’ultimo successo della Roma nel derby, che tuttavia potrebbe portare maggiore entusiasmo ai giallorossi con la testata di Mancini.

A San Siro per la sfida d’andata dei quarti di finale di Europa League il Milan si affiderà al solito al classico 4-2-3-1 con Maignan tra i pali. Il portiere francese considerando esclusivamente il cammino nella seconda competizione europea – escludendo quindi quanto fatto in Champions – ha subito ben 6 gol tra Rennes e Slavia Praga, mentre oggi dovrà fare i conti con Lukaku e compagni. In difesa ci saranno Gabbia e Thiaw. Sulle fasce ci saranno Calabria, a destra, e Theo Hernandez. Nessun dubbio per Pioli sulla linea mediana, dove agiranno Bennacer e Reijnders. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Pulisic e Leao, oltre a Loftus-Cheek. Il peso dell’attacco sarà invece sulle spalle di Olivier Giroud, con Jovic pronto a subentrare a partita in corso.

L’estro dei giallorossi sarà invece affidato al tridente formato da Dybala, El Shaarawy e Lukaku. In particolare il centravanti belga vorrà trovare la prima rete con i rossoneri dopo il passaggio a vuoto a San Siro in campionato.

A centrocampo il tecnico romanista si affiderà ai calciatori con più esperienza: oltre a Pellegrini ci sarà infatti spazio per Cristante e Paredes. Proprio questi due dovranno fare attenzione in quanto diffidati: con un cartellino giallo salterebbero la gara di ritorno all’Olimpico.

I dubbi principali riguardano la difesa: sicuri di una maglia Spinazzola e Mancini – recuperato dopo l’allenamento differenziato di martedì. Sulla fascia destra chance per Celik, che ritroverà Leao e Maignan, suoi ex compagni del Lille, mentre insieme al protagonista della stracittadina ci sarà Llorente, reduce da un’ottima prestazione proprio contro la Lazio. In porta ci sarà ovviamente Svilar.