La Gazzetta dello Sport (A. Masala) – Due totem per ripartire: la Roma chiede a Dybala e a Lukaku di svoltare, per non intristirsi in bassa classifica dopo una delle peggiori partenze in A degli anni Duemila. La Roma continua a soffrire dalla cintola in giù: strano per una squadra di Mourinho, che non passerà alla storia come profeta del calcio offensivo. Tra uno spot e l’altro, José deve ridare equilibrio ai giallorossi. Hai voglia a puntare sulla Joya e su Romelu… Da ora in poi il tecnico romanista non si vergogni a coprirsi meglio. Come spesso ha fatto fino a diventare Special One.