Torna il vecchio stemma sulla seconda maglia

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Il 5 ottobre scorso nella sala Champions di Trigoria è andato in scena un incontro tra l’avvocato Contucci, quattro rappresentati della Curva Sud e il CEO Fienga. Al centro del dibattito lo stemma della Roma con i supporters che hanno consegnato due raccolte di firme per il ripristino del vechcio stemma giallorosso. Le petizioni avevano numeri non casuali: 11.927 e 753. Fienga ha chiarito come chiamarsi “Roma” è più efficace all’estero di chiamarsi “AS Roma“, ma si verrà incontro ai tifosi. Nella seconda maglia della prossima stagione ci sarà il vecchio stemma. La dirigenza si aspetta così un boom di vendite.