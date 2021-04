LIVE – Torino-Roma 0-1. Inizia il secondo tempo

Pagine Romaniste – Staccato il biglietto per la semifinale di Europa League, la Roma riprende la corsa verso il quarto posto. Traguardo estremamente in salita, ma non impossibile. A patto che non si incappi in inammissibili passi falsi. Ritrovata la vittoria in campionato domenica scorsa (1-0) contro il Bologna, nella sfida contro il Torino l’imperativo sono i tre punti.

Fonseca opta comunque per un piccolo turnover. In porta ci sarà Mirante. La difesa vede ancora la partenza dal primo minuto di Fazio. L’argentino permette così a Mancini di recuperare forze. Comporranno il pacchetto difensivo Cristante e Ibanez. Sulla fascia destra, poi, seconda maglia da titolare per Reynolds. In mezzo al campo c’è Villar insieme a Veretout. Bruno Peres agirà sull’out di sinistra. Il tridente offensivo parlerà invece ancora una volta spagnolo. Data la squalifica di Pellegrini, alle spalle di Mayoral si posizionano infatti Pedro e Perez.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

A disposizione: Sava, Ujikani, Rodriguez, Buongiorno, Baselli, Lyanco, Singo, Murru, Rincon, Gojak, Linetty, Zaza, Bonazzoli.

Allenatore: Davide Nicola.

Indisponibili: Sirigu.

Squalificati: -.

Diffidati: Belotti, Linetty, Lukic, Zaza.

AS Roma (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Veretout, Villar, Peres; Carles Perez, Pedro (46′ Mkhitaryan); Mayoral.

A disposizione: Pau Lopez, Fuzato, Mancini, Jesus, Karsdorp, Santon, Calafiori, Diawara, Pastore, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: El Shaarawy, Kumbulla, Smalling, Spinazzola, Zaniolo.

Squalificati: Pellegrini.

Diffidati: Veretout, Mancini.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Tegoni-Vecchi.

IV Uomo: Prontera.

VAR: Guida.

AVAR: Alassio.

Marcatori: Mayoral (R).

Ammoniti: -.

Espulsi: -.

