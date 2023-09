L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Per la sfida tra Roma e Torino, in programma domenica sera alle 20:45, il direttore di gara sarà Guida, assistito da Preti e Mokhtar. Giua sarà il lV uomo, mentre al Var ci sarà Di Paolo, Paganessi invece Avar.

Con l’arbitro campano i giallorossi hanno un totale di 26 precedenti: 10 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. I Granata invece, 23 volte è stato arbitrato da Guida, con 10 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte.