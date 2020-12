Torino, Cairo: “Giampaolo non è a rischio. Da domani saremo in ritiro”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky al termine della gara persa contro l’Udinese. Tra gli argomenti trattati la situazione legata a Giampaolo:

“Giampaolo non è a rischio, purtroppo la partita è stata quella che è stata. La mia pazienza? Io ho fiducia in lui e ho visto delle cose buone. Oggi no però,. Mentre si è visto un buon progresso contro il Sassuolo o contro l’Inter, anche contro la Lazio non era andata male. Però mancavano gli ultimi 20 minuti. Il gioco va bene, ma contano i risultati. Sei punti in undici partite sono molto poche. Le responsabilità sono dei giocatori o di Giampaolo?: Io direi che è molta responsabilità dei giocatori, infatti da domani saremo in ritiro. Intanto facciamo queste tre partite e poi per gennaio vediamo“.