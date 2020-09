Tiscali affianca il club e il progetto dei Friedkin

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Tiscali è un nuovo Premium partner della Roma e metterà in campo i propri servizi fornendo l’accesso alla connettività in Fibra al Centro Sportivo di Trigoria, alla sede dell’Eur, allo Stadio Olimpico e a tutte le strutture del club. Fienga ha spiegato: “La Roma è una società di calcio che ha fatto dell’innovazione tecnologica uno degli strumenti per crescere nel proprio business. In particolare, Tiscali è sempre stato un modello. Loro hanno inventato l’internet per tutti, hanno trasformato una tecbologia in un modello accessibile e aperto a tutti“. Ha parlato anche l’amministratore delegato di Tiscali, Renato Soru: “Siamo onorati di collaborare con la Roma, in particolar modo in questo momento storico di cambiamento per il club“.