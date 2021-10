Tiro a segno Roma, l’attacco produce

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma attacca piuttosto bene. Almeno in termini di produzione di occasioni offensive, perché in termini di concretezza c’è ancora molto da migliorare. Difensivamente deve migliorare ancora molto e Mourinho sta ricercando il famoso equilibrio più volte invocato, ma i dati parziali dicono che l’attacco è tutt’altra cosa. E’ la squadra che calcia più in porta (114 tiri, 16,2 a partita) e quella che ha preso più legni (6). I gol invece sono 16, meno di Napoli (18) e Inter (22).