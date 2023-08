Nemanja Matic non è partito con la squadra per Tirana. La Roma ora ha bisogno di ben due centrocampisti: uno è Renato Sanches, l’altro potrebbe essere l’ex Paredes. Come riportato dal giornalista di Relevo Matteo Moretto, il club giallorosso sarebbe ad un passo dall’accordo con l’argentino, disposto a tornare nella Capitale. Secondo Calciomercato.com si sta valutando la durata del contratto, che potrebbe essere di due anni con opzione per il terzo. Resta da trovare l’intesa con il PSG.