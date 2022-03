Tifosi olandesi assaltati al pub. Paura allo stadio

Il Tempo – Un gruppo di una quarantina di tifosi romanisti ha fatto irruzione mercoledì sera nel pub Shamrock al centro di Roma per aggredire un altro gruppo di tifosi olandesi del Vitesse. Nel locale sono volate sedie, bicchieri e i tavoli sono stati ribaltati ma a interrompere l’aggressione sono arrivati gli agenti della polizia.

Quattro i romanisti fermati dalla Digos e denunciati per violenza privata nei cui confronti verrà adottato il Daspo da parte del Questore. Al vaglio le immagini di video sorveglianza e della Polizia Scientifica, a cui si aggiungono quelle dell’Olimpico: durante la partita di ieri i tifosi olandesi hanno sfiorato il contatto con alcuni romanisti presenti in Curva Nord, obbligando gli steward presenti nel settore ospiti agli straordinari.

Intanto sono già partiti in vista del derby Roma-Lazio – domenica alle 18 – i servizi di prevenzione disposti dalla questura di Roma. Sotto osservazione oltre che le tifoserie locali, anche eventuali arrivi di ultras di squadre estere gemellate. Non si esclude che possano esserci anche sostenitori della Russia di Putin.

Furono proprio i tifosi laziali in passato a esporre una bandiera del Donbas, che costò loro il divieto di trasferta in Europa League con la Dinamo Kiev. I dettagli della macchina della sicurezza saranno messi a punto durante l comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si terrà oggi in prefettura e nel successivo tavolo tecnico a San Vitale. L’attenzione è massima.