Tifosi del Trabzonspor già pazzi di Peres: accoglienza fantastica all’aeroporto – VIDEO

Bruno Peres saluta la Roma e va al Trabzonspor. Il terzino è sbarcato in questi minuti in Turchia dove nelle prossime ore metterà la firma sul contratto che lo legherà al club di Super Lig per le prossime stagione. Insieme a lui anche un altro ex Roma, Gervinho. L’ivoriano infatti giocherà nella prossima stagione nel club di Trebisonda. I due giocatori cambieranno casacca da svincolati, essendo i loro contrati con Roma e Parma scaduti al termine di questa annata. Due innesti importanti per permettere alla squadra del presidente Agaoglu di rilanciarsi dopo il difficile campionato appena trascorso. Due colpi che hanno scatenato anche l’entusiasmo dei tifosi, scatenati all’arrivo dei calciatori dalla Serie A: all’aeroporto sono scattati subito i cori, con tanto di sciarpa e fiori consegnati a entrambi.

Trabzon'da Gervinho ve Bruno Peres coşkusu; 🎶Şampiyon yap bizi

🎶Cehennemde yak bizi pic.twitter.com/vrf6pmwEZH — Sporx (@sporx) May 25, 2021