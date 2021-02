Tiago Pinto, via alla giostra dei contratti

Corriere dello Sport (R.Maida) – Dopo un mese molto tribolato Tiago Pinto ha avviato un ampio giro di consultazioni con tutti i procuratori dei giocatori in organico. Colloqui individuali che mirano a conoscere meglio le posizioni, le pendenze e le necessità di ciascuno di loro. E’ emerso l’orientamento nel rinnovare il contratto di Karsdorp, diventato il terzino destro titolare. L’olandese va in scadenza il prossimo anno e per questa ragione prolungherà a breve fino al 2025. La trattativa è nella fase iniziale, ma verrà portata a termine prima della fine del campionato. Contemporaneamente la Roma incontrerà l’agente di Pellegrini. Per il capitano è pronto il rinnovo fino al 2026. Non ci saranno sorprese, anche se i discorsi economici per il momento non sono stati affrontati.

Leggi anche: Veretout può allungare fino al 2025. Poi gli altri

L’obiettivo vero di Pellegrini è essere al centro di un progetto ambizioso che l’arrivo dei Friedkin ha reso più credibile. Nessuna chance di rimanere per Jesus e Peres, entrambi in scadenza. Incerta la posizione di Mirante. Il rinnovo di un anno non sarà una semplice formalità perchè la società vuole tenere conto anche dei recenti infortuni. In rosa è tornato Fuzato che a Trigoria gode di una certa stima. I più richiesti dal mercato sono Villar e Ibanez e Pinto vuole allontanare ogni tentazione centrifuga dei giovani emergenti. I loro stipendi verranno ridiscussi con annesso prolungamento contrattuale.