Tiago Pinto: “Ringrazio Dan e Ryan Friedkin per l’opportunità di portare Mourinho alla Roma”

Pagine Romaniste (da Terrazza Caffarelli D.Moresco) – Tiago Pinto, generale manager della Roma, è intervenuto in conferenza stampa di presentazione di Mourinho. Queste le sue parole:

“Buongiorno a tutti, il mio italiano non è ancora perfetto ma ci provo. Ecco Mourinho, basta così. Oggi è un giorno molto felice per noi, è il primo step per un cambiamento di mentalità. Ci aspettiamo cose buone dai prossimi anni. Credo che voi non vi aspettiate una mia introduzione su Mou, perché la sua carriera parla da sola. Ringrazio Dan e Ryan per l’opportunità di portarlo alla Roma, ringrazio Mou per essere qui. Dico ai tifosi che l’energia a Trigoria è stata alta e siamo contenti di far crescere la Roma con Mourinho”.

Lei ha allenato grandi giocatori. C’è un limite di budget? Risponde Tiago Pinto….

Abbiamo fatto insieme un’analisi della squadra, sappiamo tutti quello di cui abbiamo bisogno e che è un mercato difficile. Stiamo lavorando ogni giorno per trovare la giusta soluzione. Abbiamo fatto l’analisi della squadra e sicuramente a fine mercato avremo una squadra degna di Mourinho.