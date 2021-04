Tiago Pinto pensa già al dopo: Muriel è l’alternativa a Belotti

Il Messaggero (S.Carina) – Il presente è la semifinale di Europa League e la rincorsa disperata al quarto posto in campionato. La Roma, però, è già proiettata nel futuro. Se con Fonseca o meno, potrebbe non dipendere solo dai risultati. Il club continua a negare di aver incontrato altri allenatori, ma una cosa è chiara: i Friedkin non aspetteranno la finale di Danzica per decidere dell’eventuale permanenza del tecnico. Oltre alla pista Sarri, Juric resta un nome monitorato.

Leggi anche: Cavani guida un attacco super. Pogba è il pupillo di Solskjaer

Più della mediana e del portiere, uno dei settori da migliorare è l’attacco. Vlahovic è un rimpianto, lo scorso anno la Fiorentina non ha accettato l’offerta giallorossa. Ora appare fuori budget, altri profili diversi ma apprezzati sono quelli di Belotti e Muriel. Costano, ma alcune vicende contrattuali potrebbero abbassarne il valore. Il granata è in scadenza nel 2022, con il Torino che rischia la retrocessione. Il colombiano invece ha lo stesso agente di Dzeko, destinato ai saluti a fine stagione, con il quale si cercherà un accordo senza strappi.