Tiago Pinto lavora a una rosa più light: ballano almeno 70 milioni per la Roma

gazzetta.it (C.Zucchelli) – Dalla prossima settimana Tiago Pinto tornerà operativo a Trigoria. Ci saranno da stabilire le date della preparazione, costruire la nuova Roma e sfoltire la rosa. Gli esuberi, comunque, sono la priorità visto che gravano sul bilancio per almeno 70 milioni. Per Florenzi sono attese novità da Parigi (la pista PSG si potrebbe riaprire), mentre per Nzonzi si continua a lavorare per trovargli una squadra: oltre al Rennes piace al Benfica.

Da cedere, poi, ci sono Fazio (piace a Verona, Samp e Parma), Santon (interessa in Turchia) e poi Kluivert ed Under che, comunque, saranno valutati da Mourinho. Il turco piace in patria ed anche in Germania. La situazione più spinosa riguarda Pastore. Il fantasista è in vacanza a Miami e rientrerà a Roma alla fine di giugno per parlare con la società. Il suo agente sta lavorando per vedere se ci siano o meno i margini per la risoluzione contrattuale immediata. Ad oggi molto possibile.